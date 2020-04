Gli scienziati di Wuhan smentiscono Trump: "Impossibile che il virus sia nato qui"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei giorni scorsi aveva accusato gli scienziati cinesi per aver creato in un laboratorio della città dell’Hubei il virus COVID-19. Il dottor Yuan Zhiming, vicedirettore dell’Istituto di Virologia di Wuhan, ha smentito le varie teorie americane sulla diffusione del Coronavirus: "In quanto esperti di studi sui virus, sappiamo perfettamente quali ricerche sono portate avanti dal nostro istituto e come vengano gestiti i campioni virali. C’è un regolamento molto rigido e un preciso codice di condotta sulle ricerche, non ci sono possibilità che il virus sia nato qui"