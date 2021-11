Globe Soccer Awards, Jorginho e Donnarumma tra i candidati: l'elenco

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - C'è tanta Italia tra i candidati per le 14 categorie degli Awards di Globe Soccer, la cui cerimonia di premiazione si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il prossimo 27 dicembre nella scenografia dell'EXPO 2020. Le candidature riflettono i meriti di chi ha vinto titoli europei o sudamericani, come Italia, Argentina e Chelsea, o tornei nazionali, come Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Monaco, ma la grande attesa è sempre per il Best Men's player of the year, con in lizza nomi che Dubai ha già celebrato - Ronaldo, Messi, Lewandowski - e altri che meritano di esserlo, tra i quali Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, Jorginho e Marco Verratti. Il portiere del Psg è in lizza anche come Best goalkeeper e Giorgi Chiellini e Leonardo Bonucci solo come Best defender. Per il Best coach of the year sono 14 i candidati di spicco, compresi Roberto Mancini e Antonio Conte. Grande attenzione al calcio femminile, con la prima edizione del Best Women's Club Of The Year, che viene ad affiancare il Best women's player of the year. Sulle orme dell'edizione dello scorso anno i tifosi di tutto il mondo avranno l'opportunità di scegliere i cinque finalisti tra tutti i candidati iniziali in ogni categoria, attraverso il voto pubblico su vote.globesoccer.com. Il voto ha inizio oggi, 25 novembre, e sarà aperto fino all'8 dicembre. Il secondo round di voti sarà invece aperto dal 9 al 17 dicembre per eleggere i vincitori degli Award dalla precedente scrematura dei finalisti, selezionati ancora una volta dal pubblico stavolta insieme con una giuria internazionale di allenatori, direttori e presidenti di club. (ANSA).