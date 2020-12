Globe Soccer Awards, Ronaldo eletto 'Miglior calciatore del secolo'

Cristiano Ronaldo ha vinto ai Globe Soccer Awards che si stanno tenendo a Dubai il premio come 'Miglior calciatore del secolo'. Invece nell'altro riconoscimento in cui il portoghese era il lizza a spuntarla è stato l'attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, che ha vinto il premio di 'Miglior calciatore dell'anno 2020'. Nel Bayern Monaco premiato anche il tecnico della formazione tedesca, Hansi Flick, che dopo il Triplete (campionato, coppa nazionale e Champions League) della scorsa stagione, si è aggiudicato il premio come 'Allenatore dell’anno'.