Gomez fuori dai piani? Gasperini: "Abbiamo tante soluzione", ma non cita mai il Papu

Il capitano dell'Atalanta Alejandro Gomez è in questo momento completamente fuori dai piani dell'allenatore Gian Piero Gasperini. Alla vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico della Dea alla domanda sul ballottaggio Ilicic-Muriel ha risposto così: "È una scelta che devo fare oggi alla ripresa degli allenamenti, è una partita vicina a quella con la Roma. Ilicic, Muriel, Malinovskyi, Miranchuk, Zapata, abbiamo tanti giocatori davanti".

In un altro passaggio, Gasperini è poi tornato sulle scelte in attacco. E anche in questo caso non ha fatto riferimento a Gomez: "C'è stato un periodo in cui abbiamo avuto fuori Malinovskyi, Ilicic, Pasalic, li stiamo recuperando tutti. Abbiamo Ilicic quello che ha fatto l'altra sera, Miranchuk è disponibile. Col recupero di questi giocatori abbiamo più possibilità, io ho cercato sempre di mettere in campo squadre offensive".

Anche nel proseguo della conferenza stampa, Gasperini non ha mai citato il capitano Gomez.