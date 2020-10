Governo, la bozza del DPCM: stop ristoranti alle 18, chiudono cinema, palestre e non solo

Continua ed essere in continua evoluzione la situazione del Coronavirus in Campania, ma anche in Italia. Come riporta corriere.it, quella ipotizzata sarebbe la "chiusura di tutte le attività alle 18 (bar, ristoranti) ma lasciando libertà di spostamento per i cittadini. Negozi aperti nel rispetto delle regole e solo per il tempo di comprare cose. Niente feste, al chiuso o all’aperto, nemmeno a seguito di celebrazioni religiose. Cade il numero di 6 a casa: raccomandato non ricevere persone non conviventi. Chiudono cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre e piscine.

È questa l’ipotesi emersa alla fine della riunione del presidente del consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione e su cui si deve pronunciare adesso il Comitato tecnico scientifico convocato d’urgenza per la valutazione delle misure da inserire nel nuovo Dpcm".