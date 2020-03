Gravina sulla ripresa del campionato: "Andrebbe bene anche il 20 maggio. Play-off? Bocciati"

Quando riparte il campionato? Sono ancora valide le ipotesi 3, 10 e 17 maggio? Sono due delle domande poste a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel corso di una intervista rilasciata a 'Il Giornale'. Questa la sua risposta: "Ripeto da sempre: si tratta solo di ipotesi e non di una certezza. Ne aggiungerei un'altra: andrebbe bene anche il 20 maggio, valutando la ricaduta sul calendario internazionale. È la mia, la nostra, speranza: significherebbe avere la possibilità di rialzare la serranda del calcio italiano e offrire al Paese la spinta emotiva per recuperare il senso della vita normale".

Bocciata la possibilità dei play-off per accorciare il calendario: "Era una mia proposta, non ha riscosso successo e ne ho preso atto. Chi ha responsabilità, così deve comportarsi in queste ore perché non possiamo permetterci di offrire l'immagine di un settore divorato da polemiche intestine, visioni contrapposte, men che meno da minacce di ricorsi", ha detto Gravina.