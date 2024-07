Ultim'ora Guai fisici per Simeone, costretto al cambio in amichevole

Problemi fisici per Giovanni Simeone: l'attaccante argentino è stato costretto a uscire dal campo durante l'amichevole contro il Mantova, a causa di un problema all'inguine. Solo 18 minuti di partita per lui, che era entrato al 45esimo per poi chiedere il cambio al minuto 63: al suo posto è entrato il giovane Ambrosino. Clicca qui per seguire la diretta testuale della partita