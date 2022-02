Guerra in Ucraina, a Kiev scatta il coprifuoco! Divieto di uscire dalle 20 alle 7

TuttoNapoli.net

© foto di Simone Bernabei

A Kiev, da oggi 28 febbraio, sarà in vigore il coprifuoco dalle 20 alle 07, riporta il sito del Consiglio comunale di Kiev. In questo momento, solo coloro che hanno un pass speciale potranno spostarsi per la città. Questi pass verranno rilasciati solo per il trasporto, pertanto è severamente vietato camminare durante il coprifuoco. I civili che saranno in strada durante il coprifuoco senza un permesso speciale saranno considerati membri dei gruppi di sabotaggio e ricognizione del nemico. Durante il coprifuoco si potrà uscire di casa in caso di allarme bombardamento per poter recarsi al rifugio più vicino.