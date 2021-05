Guizzo di Okaka: l'Udinese accorcia al primo tiro

L'Udinese accorcia le distanze al minuto 41' con Stefano Okaka. De Paul gioca in verticale su Okaka, bravissimo a tenere lontano Manolas col fisico. Il numero 7 dell'Udinese trova lo spazio per calciare in girata, tra il greco e Rrahmani, e non dà scampo a Meret centrando l'angolino lontano con un gran destro!