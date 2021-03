Ha spaccato tutto anche stavolta

Anche stavolta ha spaccato tutto Insigne. Dopo la rabbia post Sassuolo, ci ha messo tutta l'energia giusta per spazzare via il Bologna. Ha fatto 13. Lorenzo, rispondendo sul campo. Con i fatti. Con la prepotenza tecnica, con la perseveranza di chi per quella maglia si farebbe strappare il cuore dal petto.

Sono 9 le reti nelle ultime 13 in campionato, .con il Bologna steso dalla doppietta del capitano e dalla scorrazzata in campo aperto di Osimhen. Sparsi i due assist splendidi di Zielinski e tanta stanchezza, che dovrà essere assorbita in questa settimana che precede il trittico che dirà tutto, o quasi, delle speranze Champions.