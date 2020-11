Hysaj vince con l'Albania, azzurro in campo per 90 minuti

L'Albania di Edoardo Reja e di Elseid Hysaj batte 3-1 il Kazakistan nel match del Gruppo 2 della Lega C di Nations League. Per la nazionale albanese a segno: Çikalleshi al 16', Ismajli al 23' e Manaj al 63' su calcio di rigore, per il Kazakistan Abiken al 25' aveva siglato il gol del temporaneo 1-1. Il terzino del Napoli ha disputato l'intero incontro andando vicino al gol all'88. Con questo successo l'Albania si porta al secondo posto del girone con 8 punti, alle spalle della Bielorussia.