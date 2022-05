Canale8 - Scontri al Picco: bus di tifosi del Napoli con vetri frantumati

La gara Spezia-Napoli è stata sospesa per una decina di minuti a causa di alcuni scontri avvenuti in curva tra le due tifoserie.

La gara Spezia-Napoli è stata sospesa per una decina di minuti a causa di alcuni scontri avvenuti in curva tra le due tifoserie. Come raccontato durante Energia Azzurra, programma di Canale 8, tra i motivi delle tensioni ci sarebbero alcuni episodi avvenuti prima della gara all'esterno dello stadio. Un bus di tifosi del Napoli, infatti, è arrivato allo stadio con vetri frantumati probabilmente per degli attacchi subiti dai tifosi liguri. A riferirlo l'inviata Italia Mele.