I club Napoli: "Incomprensibile uno striscione così ripugnante, la guerra è morte!"

Lo Sport è vita, la guerra è morte. Questo il messaggio lanciato in una nota dai Club Napoli attraverso il sito di UANM, l'Unione Azzurra nel Mondo:

Noi Club Napoli Amici dell’Unione Azzurra Nel Mondo, con il presente comunicato, intendiamo intervenire sul noto striscione apparso all’esterno del Bentegodi nella notte antecedente l’ultima partita di campionato disputata dal Napoli a Verona.



Abbiamo atteso qualche giorno prima di far sentire la nostra voce perché abbiamo provato a capire le becere e ripugnanti ragioni che possono spingere pseudo tifosi o presunti tali nell’ “ingegnare” un pensiero così “profondo” in un così delicato momento storico.



Francamente, pur sforzandoci, non siamo riusciti a comprendere lo spirito di una iniziativa di tale portata.

Il pensiero che ci accomuna e che ci addolora profondamente riguarda la carenza assoluta di sensibilità nell’invocare, per una banale partita di calcio, i Vessilli di due Paesi in guerra con l’invito ad utilizzare l’uso di un ordigno esplosivo.



Dinanzi alla barbarie del messaggio, di contro, esprimiamo, ancora una volta, la nostra vicinanza alle Popolazioni coinvolte nella guerra.



Questo conflitto è reale, non è un gioco.



Contestualmente, non possiamo sottacere (ma solo di riflesso) il nostro biasimo per la leggerezza con la quale gli ideatori di questo pensiero subliminale hanno inteso manifestare il disprezzo verso una Terra ricca di vita e di solidarietà.



Apertamente contestiamo, come già accaduto in passato, ogni forma di razzismo, fenomeno che si fa strada nei diversi contesti sociali dalla vita quotidiana verso il quale auspichiamo siano adottati provvedimenti sempre più severi affinché lo “scempio” possa cessare.

Con forza chiediamo che le Autorità competenti – non solo sportive – adottino i più opportuni provvedimenti affinché siano individuati i responsabili di quanto accaduto per essere assicurati alla Giustizia.



Lo Sport è vita, la guerra è morte".