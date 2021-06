I De Laurentiis deludono a Bari e ora pianificano la rivoluzione: scelto il nuovo ds

Saltata la Cremonese, per Stefano Trinchera si erano aperte le porte del Bari. E adesso pare che la situazione stia decollando: come infatti riferisce tuttobari.com, riprendendo Antenna Sud, pare che manchi solo l'ufficialità per questo nuovo matrimonio, che darebbe poi il via alla nuova stagione da programmare quasi per intero, dopo il deludente biennio in Serie C vissuto dal club della famiglia De Laurentiis.