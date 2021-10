Il Giornale - L'Uefa pronta a dare più soldi ai club di Champions come "chiesto" dalla Superlega

Secondo quanto riportato da Il Giornale, la UEFA sarebbe pronta a venire incontro alle richieste dei principali club europei concedendo un maggior controllo per diritti e accordi di marketing relativi alla Champions League. Un controllo che aveva fortemente negato lo scorso marzo. Un modo per far dimenticare la Superlega studiando un modello per commercializzare i diritti della principale competizione continentale a partire dal triennio 2024-2027: in pratica ciò che stavano cercando di ottenere i club della Super Lega a cominciare dai ribelli Juventus, Barcellona e Real Madrid.