KKN - Osimhen sta rientrando in Italia: nel tardo pomeriggio nuovi esami strumentali

Uscito malconcio dalla sfida tra la sua Nigeria e la Sierra Leone venerdì scorso, in queste ore Victor Osimhen sta rientrando in Italia. Il suo infortunio al braccio destro non è grave, si parla di una lussazione alla spalla e qualche altro tenue fastidio. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, in queste ore l'attaccante nigeriano sta rientrando in Italia e nel tardo pomeriggio di oggi svolgerà nuovi esami strumentali.