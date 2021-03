I precedenti contro il Bologna: lo scorso anno vinsero i felsinei

Contro il Sassuolo, per il Napoli è arrivato il secondo pareggio dell'intero campionato, il primo tra l'altro in trasferta. L'unico pari interno per gli azzurri è invece stato quello col Torino (1-1) alla 14sima giornata. Il Bologna nell'ultimo turno invece si è visto interrompere una serie positiva che durava da quattro gare.

Due vittorie dei felsinei, inframezzate da cinque affermazioni dei napoletani. Questo il cammino prima di ritrovare l'ultimo pareggio al San Paolo tra queste due formazioni: Napoli-Bologna 1-1 del 16 gennaio 2012.

Il Napoli e l'Inter si stanno contendendo la leadership nella classifica dei clean sheet: nove partite per entrambe le squadre chiuse senza prendere reti. Il Bologna invece insegue l'Atalanta nel numero di giocatori diversi andati a segno in questo campionato: 16 per i nerazzurri primi, 14 per i rossoblu secondi.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

29 vittorie Napoli

23 pareggi

10 vittorie Bologna

105 gol fatti Napoli

68 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1929/1930 Serie A Napoli vs Bologna 2-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2019/2020 Serie A Napoli vs Bologna 1-2