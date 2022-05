I proprietari del Man City fanno sul serio per il Palermo: emissari in città per trattare

Il Palermo può finire nelle mani dei proprietari del Manchester City. Il City Football Group ieri è sbarcato a Palermo per proseguire le trattative

Il Palermo può finire nelle mani dei proprietari del Manchester City. Il City Football Group ieri è sbarcato a Palermo per proseguire le trattative per l'acquisizione del club. Nello specifico, due emissari sono in Sicilia in questi giorni e ieri hanno visito lo stadio Renzo Barbera e il museo al suo interno. Tra i presenti anche Brian Marwood, ex attaccante dell'Arsenal, oggi managing director of global football di City Football Group. A riportarlo è Il Giornale di Sicilia.