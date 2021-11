Rai, Adani promosso: sarà al commento tecnico dell'Italia

Novità per la sfida dell'Italia, impegnata questa sera nella decisiva sfida per le qualificazioni al mondiale del 2022 sul campo dell'Irlanda del Nord. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Lele Adani è pronto all’esordio come commentatore della Nazionale sulla Rai. L’ex difensore di Brescia e Inter, ora opinionista, affiancherà nella telecronaca Alberto Rimedio nella gara trasmessa da RaiUno.