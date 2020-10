Repubblica - Lega non rinvierà Juve-Napoli: deciderà la Figc se assegnare il 3-0

Il Napoli non partirà per Torino per l'incontro di domani sera contro la Juventus. La Lega di serie A però non rinvierà Juventus-Napoli.

