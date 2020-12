Repubblica - Suarez e l'esame farsa, il giocatore ha ammesso di aver saputo in anticipo le domande

Il caso dell'esame farsa di Luis Suarez continua ad infittirsi sempre di più, e le ultime confermerebbero come quello svolto dal giocatore uruguaiano sarebbe stata un prova più che mai fittizia. Il giocatore è stato ascoltato come testimone nell'ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone, ed avrebbe ammesso - riporta La Repubblica - di essere stato a conoscenza in anticipo delle domande dell'esame lo scorso 17 settembre a Perugia. Un aspetto che ovviamente accende la questione.