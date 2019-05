Stssera alle ore 23 su Rai Sport e in replica su Rai 2 poco dopo la mezzanotte va in onda ultima puntata di calcio e mercato condotto da Paolo Paganini. In diretta Ciro Venerato con le ultime novità sul mercato del Napoli. Retroscena su cena caprese tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis