Sky - Verona-Napoli, la probabile formazione: resistono due ballottaggi

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha riportato sul proprio sito la probabile formazione scelta da Rino Gattuso per la trasferta del Napoli di domani a Verona. "In porta torna Alex Meret al posto di Ospina, linea difensiva tipo con Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra e in mezzo la coppia Manolas-Koulibaly. I dubbi arrivano a centrocampo dove Bakayoko è favorito su Elmas per affiancare Demme sulla linea dei mediani del 4-2-3-1. In attacco Mertens dovrebbe partire da titolare al posto di Petagna che potrà entrare a gara in corso. Confermati ovviamente Lozano, Zielinski e Insigne".

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.