SSC Napoli: domani alle 15 la presentazione di Osimhen e Rrahmani: seguila su TN

Giornata di presentazione mercoledì per i nuovi arrivati in casa Napoli. Amir Rrahmani e Victor Osimhen saranno presentati alla stampa nella giornata di domani dal ritiro di Castel Di Sangro durante una conferenza stampa fissata per le ore 15. Ad annunciarlo è la SSC Napoli con questo messaggio su Twitter. Potrete seguire il live della conferenza ovviamente su Tuttonapoli.net

