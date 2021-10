SSC Napoli, dopo Firenze si torna a lavoro: sessione pomeridiana

Dopo il successo a Firenze, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Lo scrive il club azzurro sul proprio sito ufficiale: "Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. "Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A (ore 18).

Questa sera Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret di scena questa sera con l'Italia. La Nazionale del CT Mancini, neo campione d'Europa, affronta la Spagna per la semifinale di Uefa Nations League allo Stadio Meazza di San Siro alle ore 20.45".