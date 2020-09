Dopo il successo al Tardini di Parma nell'esordio in campionato, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Lo comunica la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale, ricordando il prossimo appuntamento in calendario: "Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15".