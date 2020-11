Tmw - Il Milan ha deciso, scelto il sostituto di Pioli per la panchina contro il Napoli

Il Milan ha deciso: come raccolto da Tuttomercatoweb sarà Daniele Bonera il sostituto di Stefano Pioli e del suo vice Murelli (entrambi fermati dal Covid-19)per la partita contro il Napoli. L'ex difensore a settembre ha conseguito il master Uefa Pro di Coverciano per guidare squadre di Serie A. Bonera lavorerà con Davide Lucarelli, storico collaboratore di Pioli, e con i match analyst, con Pioli in cabina di regia da casa.