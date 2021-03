Ibra a Sanremo: "Zlatan è il direttore non Amadeus, queste sono le mie regole..."

L'attesa è finita, Zlatan Ibrahimovic è salito sul palco dell'Ariston per la prima serata del Festival della Canzone italiana di Sanremo. Ironico e istrionico come sempre l'attacante del Milan: "Di solito mi sento grande e potente ma qui mi sento piccolo, ma sempre più grande di te (riferito ad Amadeus, ndr.)

Cosa faro? Ho portato le regole del mio Festival. Amadeus chi ti ha detto di essere il direttore? Il direttore è Zlatan, l’ha detto Zlatan. Queste sono le regole del Festival di Zlatan.

Regola numero 1: ci saranno 22 cantanti, 11 contro 11, se no non sarà una gara regolare, 4 cantanti in più di quelli che ci sono? Vendiamoli al Liverpool che cerca difensori, se no li metto nel mio giardino.

Regola numero 2: questo palco è troppo piccolo, mi serve 105x68m come San Siro, se no questo Festival è annullato".