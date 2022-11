Ibra ormai fa notizia solo fuori dal campo: condurrà una puntata di Striscia la Notizia

Il fuoriclasse rossonero sarà in onda come presentatore alle ore 20.35.

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il prossimo lunedì 21 novembre vedremo Zlatan Ibrahimovic in una nuova veste: il campione svedese sarà infatti co-conduttore al programma satirico di Canale 5 "Striscia la Notizia", condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Il fuoriclasse rossonero sarà in onda come presentatore alle ore 20.35.