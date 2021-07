Il 1° luglio non è un giorno qualunque: 37 anni fa Maradona sposò il Napoli

Ben 37 anni fa ormai il Napoli scriveva la storia, portando alle pendici del Vesuvio il più forte calciatore di tutti i tempi. Il 1° luglio non sarà mai un giorno qualunque per chi ha l'azzurro nel cuore, è il giorno in cui Diego Armando Maradona divenne ufficialmente del Napoli dopo una tormentata trattativa in Spagna.