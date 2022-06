Il Barça rischia il fallimento? Vicepres. area economica: "Servono 500mln per salvarci"

Una crisi finanziaria forte, dolorosa. Il Barcellona ha problemi evidenti, resi noti anche dal vicepresidente dell'area economica Eduard Romeu

© foto di Federico Titone

Una crisi finanziaria forte, dolorosa. Il Barcellona ha problemi evidenti, resi noti anche dal vicepresidente dell'area economica Eduard Romeu: "Il patrimonio netto è in negativo per 500 milioni di euro ed è questa la cifra di cui avremmo bisogno per salvare il club. Se non facessimo niente quest'estate potrebbero aggiungersi altri 150 milioni di perdite. Una situazione che deriva dalla vecchia presidenza". Il 16 giugno prossimo si terrà l'Assemblea dei Soci per trovare una soluzione.