Il Barça rivuole Neymar, il Psg spara una cifra impossibile: 250 mln per lasciar partire il brasiliano

C’è uno spiraglio per il Barcellona, ma il Paris Saint-Germain non vuole fare sconti. Secondo quanto riportato da Marca, i parigini hanno deciso di parlare con i dirigenti catalani, ma la cifra richiesta è di ben 250 milioni di euro. Un prezzo inaccessibile anche alla squadra guidata da Valverde, al momento il club non può investire una somma del genere. Ci sono diverse soluzioni per poter sbloccare la trattativa, ma al momento tutto rimane fermo: c'è anche l'ipotesi Coutinho, il brasiliano non è incedibile.