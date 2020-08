Il Barcellona risponde a Messi con un fax: "Vogliamo tu rimanga qui"

Continua ad emergere retroscena sulla volontà di Leo Messi di lasciare il Barça, comunicata al club con cui ha rotto già da mesi e che sta facendo discutere in Spagna. Il profilo Twitter Hagrid, solitamente molto ben informato sulle cose di casa Barcellona, ha parlato del fax di ritorno che il club ha inviato a Lionel Messi in risposta alla sua decisione di lasciare il club. "Hanno risposto con un altro fax dove gli dicono che vogliono tenerlo al Barça per concludere la carriera lì".