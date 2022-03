Il Bari di LDL a Latina per la B: iniziativa al "San Nicola" per chi non sarà nel Lazio

E' previsto un maxi esodo di tifosi verso il Lazio, ma per coloro che non potranno affrontare la trasferta, ci sarà questa possibilità.



© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

La notizia era nell'aria, è arrivata anche la conferma mediante i canali ufficiali del Bari: in occasione della sfida del "Francioni", dove i galletti affronteranno il Latina in una sfida che può valere la promozione in Serie B, il "San Nicola" apre per la prima volta le porte alla città per la visione collettiva del match, attraverso tre maxi schermi posizionati sulla pista di atletica.

Di seguito, le parole del presidente biancorosso Luigi De Laurentiis: "Questa è la prima iniziativa di co-marketing che attiveremo insieme a Pugliapromozione per valorizzare l’incoming in Puglia, anche grazie al Bari calcio. È un primo esperimento per iniziare a rendere il San Nicola un luogo fruibile tutto l’anno e farlo diventare sempre di più la casa dei tifosi biancorossi e di tutti i cittadini pugliesi. È la prima volta che si apre lo stadio per la visione collettiva di una partita di calcio giocata in trasferta e il fatto che succeda proprio per una gara così importante come Latina-Bari rende tutto più emozionante. Sono felice dell’entusiasmo palpabile di un intero territorio che si sta stringendo attorno alla squadra e alla Società".

Come si legge sul sito del club, "per assistere alla visione della partita, sarà sufficiente acquistare sul sito sport.ticketone.it il biglietto dl costo simbolico di 2,00 euro (+ diritti web) a partire dalle ore 16:00 di giovedì 31 marzo. Tutto il ricavato, al netto di oneri e adempimenti, sarà devoluto in beneficenza in favore della popolazione ucraina falcidiata dalla guerra".

Soddisfazione anche da parte del sindaco Antonio Decaro: "Ringrazio Regione Puglia e SSC Bari per questa iniziativa che darà l’opportunità ai tantissimi tifosi del Bari di vivere un appuntamento decisivo per la nostra squadra del cuore, in uno spirito di festa e di condivisione. Riempiamo ancora la curva del nostro stadio e incrociamo le dita. Forza Bari".