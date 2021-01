Il Bari di LDL fermato dalla Turris, la Ternana vince e ipoteca già il primo posto

Nella diciottesima giornata del campionato del Girone C della Serie C, il Bari di Luigi De Laurentiis non va oltre l'1-1 interno contro la Turris. Ne approfitta la capolista Ternana, che batte in casa 2-1 il Monopoli e si porta a 46 punti. Il distacco dai pugliesi dal primo posto ora è di ben 10 punti, gli umbri intravedono la Serie B.