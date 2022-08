Il Bari elimina il Verona in Coppa Italia, l'azzurro Folorunsho protagonista: "Siamo forti!"

Tra i protagonisti del successo di ieri in Coppa Italia sull'Hellas Verona c'è sicuramente Michael Folorunsho, elemento di proprietà del Napoli

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Tra i protagonisti del successo di ieri in Coppa Italia per 4-1 sull'Hellas Verona c'è sicuramente Michael Folorunsho, elemento di proprietà del Napoli ed autore della prima rete e di una prova di grande livello. Questo il suo commento ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento per aver realizzato il primo gol con la maglia del Bari e per la prestazione della squadra. Cheddira? Grandissimo calciatore, avrà una carriera importante. Gli auguro il meglio".

Fiducia in vista dell'inizio della Serie B: "Siamo una grande squadra che potrà fare bene in questo campionato e abbiamo dimostrato di aver tanta qualità. Dobbiamo continuare così. Ruolo? Sono sempre a disposizione di mister e squadra, in qualunque posizione dovrò giocare".