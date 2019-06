Il Belgio supera Kazakistan nel segno di Mertens: gol ed assist per l'obiettivo azzurro Castagne

Mertens protagonista con la maglia del Belgio, vittorioso per 3-0 contro Kazakistan, nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. L'attaccante del Napoli ha firmato all'11' minuto l'1-0, firmando dopo pochi minuti l'assist per il gol di Castagne, terzino dell'Atalanta obiettivo del Napoli di Ancelotti. A chiudere i giochi Lukaku, altro giocatore accostato al Napoli negli ultimi giorni