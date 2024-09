Il Bello del Calcio dà il via alla 13ª edizione: si riparte lunedì

Il Bello del Calcio si presenta con Marino e Schwoch Il Bello del Calcio ha fatto 13, non al vecchio Totocalcio ma è giunto alla sua tredicesima edizione. La produzione televisiva, guidata da Claudia Mercurio, ripartirà lunedì 16 settembre alle ore 21 su Televomero (canale 11 dgt) con tante novità, idee. La forza di questo format è proprio la capacità d’innovarsi, rendere il prodotto offerto originale, capace d’intercettare i cambiamenti della televisione e della comunicazione in generale mantenendo la propria identità.

Il Bello del Calcio si presenta alla stampa, agli addetti ai lavori, apre il suo diario di bordo esponendo le novità del format che punta anche in questa stagione sportiva a raccontare il Napoli con passione e compattezza. L’appuntamento è mercoledì 11 settembre alle ore 16 presso l'Hotel De Bonart (ex Britannique) sito a Napoli in Corso Vittorio Emanuele, 133. Modererà l'evento il giornalista di Sky Francesco Modugno, interverranno Claudia Mercurio, anima e conduttrice della trasmissione "Il Bello del Calcio", il dirigente sportivo Pierpaolo Marino e l'ex attaccante Stefan Schwoch che durante l’intera annata saranno protagonisti anche del dibattito in trasmissione. Non c’è solo il lunedì ma anche il giovedì sera su Televomero, con il format “Giochiamo d’anticipo” condotto da Gianluca Vigliotti, che si porrà un po’ a metà tra l’analisi della gara di campionato già disputata e la proiezione verso la prossima sfida del Napoli. Nasce un’altra annata di passione azzurra, il Bello del Calcio c’è e si racconta ai tifosi, alla città.