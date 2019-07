IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Accelerata per Pépé, ma ADL vuole il doppio colpo. Altre due uscite da 50mln...

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Il Napoli accelera per Nicolas Pépé. Ieri gli agenti del giocatore hanno fatto visita a De Laurentiis, arrivando a Dimaro in eliottero, per provare a trovare un accordo: 5mln di euro l'anno e oltre 5mln di commissioni le richieste. Quest'ultima però rappresenta il vero ostacolo con ADL sembra contrario a pagamenti di questo tipo agli agenti che puntano quella cifra per portare il loro assistito a scegliere il Napoli a fronte di tante altre richieste di livello. Il Napoli però ha trovato anche l'accordo col Lille per circa 55mln di euro più il cartellino di Ounas. E' il classe '95 l'obiettivo numero uno a cui il Napoli vorrebbe affiancare un secondo acquisto in attacco, magari accontentando Ancelotti su James Rodriguez se il Real Madrid dovesse aprire ad un prestito con diritto di riscatto oppure anche altre forme se dovesse arrivare un altro sconto sul cartellino. Sullo sfondo sempre Lozano mentre Icardi resta complesso ed alternativo più a Pépé su cui il Napoli è molto avanti. Intanto il tesoretto creato anche dalle cessioni di Vinicius, Inglese, Diawara, Sepe e Grassi è destinato a lievitare di almeno un'altra cinquantina di milioni: in uscita c'è Simone Verdi, col Torino che con 20mln più 5 di bonus ha superato la Sampdoria mentre per Hysaj, per una ventina di milioni, ci sono Roma, Tottenham e forse anche Juventus. Da piazzare anche Lorenzo Tonelli, in esubero e vicino alla scadenza del contratto, cercato da Brescia e Lecce mentre il Verona è il club più vicino al prestito di Tutino. Parallelamente vanno avanti anche le tante cessioni minori: il giovane portiere Marfella è tornato al Bari, ma a titolo definitivo, l'altro '99 Zerbin è passato al Cesena in prestito mentre saluta l'azzurro Negro che s'è trasferito al Pontedera a titolo definitivo.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, 9mln, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, 36mln, Roma)

Ospina 100% (riscatto, 3.5mln, Arsenal)

Costa 100% (a titolo definitivo, 1mln, Spal)

Folorunsho 100% (a titolo definitivo, 1mln, Francavilla )

Elmas 100% (a titolo definitivo,16mln più 2, Fenerbahce)

Pépé 70% (a titolo definitivo, Lille)

James 50% (prestito con obbligo, Real Madrid)

Icardi 20% (a titolo definitivo, Inter)

Lozano 10% (a titolo definitivo, Psv)

Rodrigo 5% (a titolo definitivo, Valencia)



IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, 1.5mln, Benevento)

Diawara 100% (a titolo definitivo, 21mln, Roma)

Lasicki 100% (a titolo definitivo, Pogon Szczecin)

Albiol 100% (a titolo definitivo, 4mln, Villarreal)

Sepe 100% (prestito con obbligo, 4.5mln, Parma)

Grassi 100% (prestito con obbligo, 5-6mln, Parma)

Liguori 100% (in prestito, Fermana)

Costa 100% (in prestito biennale, Bari)

Folorunsho 100% (in prestito biennale, Bari)

Inglese 100% (prestito a 2mln con obbligo a 18mln+2, Parma)

Anastasio 100% (a titolo definitivo, Monza)

Vinicius 100% (a titolo definito, 17mln, Benfica)

Palmiero 100% (in prestito, Pescara)

Rog 100% (prestito con obbligo di riscatto 2mln+13, Cagliari)

Contini 100% (in prestito, Entella)

Marfella 100% (a titolo definitivo, Bari)

Negro 100% (a titolo definitivo, Pontedera)

Zerbin 100% (in prestito, Cesena)

Bifulco 99% (in prestito)

Tutino 99% (in prestito, Hellas)

Hysaj 99% (a titolo definitivo, Atletico)

Leandrinho 99% (in prestito)

​​​​Machach 99% (in prestito)

Ciciretti 99%

Prezioso 90% (in prestito)

Tonelli 90% (a titolo definitivo)

Verdi 90% (a titolo definitivo, Torino)

Ounas 80% (in prestito)

Gaetano 40% (in prestito)

Maksimovic 30% (a titolo definitivo)

Luperto 30% (in prestito)

Milik 10%



ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Tonelli, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Rog, Fabian, Gaetano

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes, Tutino

*prodotto settore giovanile

**under