Il Brasile distrugge l'Honduras, Allan entra per l'infortunato Arthur: può vivere la Copa America da protagonista

Il Brasile batte con un perentorio 7-0 l’Honduras, rimasto in 10 alla mezz’ora per un brutto fallo di Quioto da cartellino rosso, quando il punteggio era già di 2-0 (gol di Garbiel Jesus e Thiago Silva). Ha giocato quasi tutta la partita l’azzurro Allan entrato alla mezz’ora al posto dell’infortunato Arthur. Aumentano le possibilità di una Copa America da protagonista, quindi, per il centrocampista del Napoli. Per la cronaca di Coutinho, Gabriel Jesus, Neres, Firmino e Richarlison le altre reti della partita.