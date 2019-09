Il Brescia con 8 riserve a Napoli anziché 12: scelta incredibile di Cellino per un motivo

Fa notizia la scelta del Brescia che contro il Napoli ha portato otto uomini in panchina anziché dodici. Le rondinelle hanno ormai lanciato una vera e propria novità nella nostra Serie A. Anche oggi, al San Paolo di Napoli, mister Corini ha a disposizione i vari Alfonso, Mateju, Gastaldello, Zmrhal, Ayè, Matri, Morosini e Romulo. Una scelta curiosa, che - svela Sky Sport - deriva ancora una volta dal presidente Massimo Cellino. Secondo il patron, infatti, troppi giocatori in panchina distraggono l'allenatore, che così può pensare meglio alle convocazioni settimanali. Otto e non dodici riserve, dunque, per le Rondinelle: contro il Napoli così come con Cagliari, Milan, Bologna, Udinese e Juventus.