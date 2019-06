Il Chelsea guarda all'erede di Sarri, cinque i possibili candidati

Cinque nomi possibili per il futuro della panchina del Chelsea. Il club inglese, in vista della fumata bianca tra Sarri e la Juventus, si sta infatti muovendo in vista della prossima stagione. Secondo L'Express, Massimiliano Allegri piace molto, ma stando alle ultime notizie il tecnico livornese avrebbe già rifiutato la posizione. Non convince Frank Lampard per la poca esperienza, mentre Erik ten Hag (Ajax) potrebbe essere un obiettivo plausibile. Si pensa anche a Nuno Espirito Santo (Wolverhampton), Javi Gracia (Watford) e Steve Holland, assistant coach della nazionale inglese.