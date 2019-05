Il Cittadella vede la Serie A: Verona battuto 2-0 nell'andata della finale play-off

Il Cittadella si aggiudica la gara d’andata della finale dei play-off di serie B. Un successo per 2-0 in casa contro l’Hellas Verona che dà buone chance alla squadra di Venturato di aggiudicarsi la promozione in serie A. A decidere la partita è stato Djily Diaw autore di una doppietta: un gol ad inizio partita (6’) ed uno alla fine (80’) per un successo importantissimo che fa vedere la serie A alla formazione padovana.