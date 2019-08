Il commento della Ssc Napoli: "La dea bendata si è messa la benda bianconera"

Questo il commento sul sito ufficiale della Ssc Napoli, per commentare la sconfitta maturata all'Allianz Stadium: "Che peccato. La Dea bendata si mette la benda bianconera all'Allianz Stadium e il Napoli perde al 91esimo dopo una strepitosa rimonta di cuore, forza e ardore. La Juve va avanti per 3-0 dopo poco più di un'ora, gli azzurri si riprendono la partita in appena 3 minuti e chiudono la remuntada all'81esimo per il 3-3 strameritato. Una sfortunata autorete di Koulibaly decide il risultato in un fatale gioco del destino allo specchio per Kalidou che aveva firmato proprio nel finale l'ultimo successo azzurro a Torino. Sono storie di calcio e di imprevedibilità del pallone. Ma la certezza è che il Napoli c'è ed i gol giungono proprio dal Napoli che verrà, quello costruito sul mercato con le firme dei 3 nuovi arrivati: Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Kostas segna con la specialità della casa: il colpo di testa. El Chucky conferma la sua attitudine a firmare il battesimo vincente nella partita di esordio in ogni latitudine. Infine Di Lorenzo entra di ginocchio e prepotenza, rinverdendo il suo vizio del gol. Resta tanto per cui essere fieri e soddisfatti in una sfida che lascia l'amarezza nella coda, ma che allo stesso tempo dice tanto sull'orgoglio, le potenzialità e la qualità degli azzurri".