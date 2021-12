Il Covid mette in ginocchio la Premier: lunedì meeting, rischio stop al campionato

I vertici dei 20 club di Premier League si incontreranno lunedì per discutere del calendario del campionato e dell'opportunità di fermare il torneo a seguito della dilagante escalation di contagi. A oggi sono 5 le partite del prossimo turno rinviate, mentre in quello precedente non si sono giocate 3 gare. Nella giornata di ieri il tecnico del Brentford, Thomas Frank, si è appellato al buon senso della Lega, chiedendo che tutte le partite del prossimo weekend vengano rinviate, nella speranza che il Boxing Day venga preservato.