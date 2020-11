Il Kosovo perde Rrahmani ma trova i 3 punti, vittoria contro la Moldova

Servirà aspettare ancora per capire la reale entità dell'infortunio di Amir Rrahmani, sostituito dopo 20' minuti con il Kosovo per un problema fisico. Nelle prossime ore si capirà cosa è successo al difensore azzurro, mentre il suo Kosovo ha centrato la vittoria contro la Moldova: vittoria per 1-0 grazie al gol partita di Kastrati. Kosovo che ha terminato anche la partita in dieci uomini per l'espulsione di Dresevic.