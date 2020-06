Il Lione ricorre al Consiglio di Stato, Aulas: "Dobbiamo riprendere, situazione assurda"

Lione, Amiens e Tolosa si sono appellate al Consiglio di Stato nell'estremo tentativo di ribaltare la decisione presa dalla Ligue 1 e dalla Federcalcio di sospendere definitivamente i campionati professionistici. Al termine dell'appello presentato dal Lione, il presidente Aulas ha dichiarato: "Riprenderemo gli allenamenti l'8 giugno, con protocolli validati dai medici. Tutti avrebbero potuto riprendere in questa data. Questo protocollo è stato già testato in altre Nazioni. Era assurdo fermare tutto il 30 aprile, siamo in una situazione incredibile. Sono sgomento. Possiamo e dobbiamo riprendere, possiamo trovare un accordo con le emittenti per terminare la stagione, anche se leggo il contrario. È possibile rivedere il protocollo, è possibile spostare le date del prossimo campionato. Germania e Italia lo hanno fatto ieri con l'approvazione della UEFA, spostando l'inizio al 12 settembre. I gestori di Mediapro mi hanno assicurato che non ci sarebbero problemi se la prossima stagione cominciasse più tardi".