Il Liverpool soffre ma vince, i reds si aggiudicano il Mondiale per club

Il Liverpool si aggiudica il Mondiale per club battendo in finale il Flamengo. Partita sofferta per gli uomini di Klopp che hanno avuto la meglio sui brasiliani soltanto dopo i supplementari. I tempi regolamentari si erano infatti conclusi con il risultato di 0-0. Poi nel primo tempo supplementare è stato Firmino in contropiede a realizzare la rete decisiva, su assist di Mané.