Il Napoli alle prese con quattro scadenze: Milik separato in casa, in due casi si cerca il rinnovo

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

NAPOLI

I casi spinosi - Quattro giocatori in scadenza, situazioni molto diverse. Se Arek Milik e Fernando Llorente sono fuori dal progetto di Gattuso, lo stesso non si può dire per Maksimovic e Hysaj: non sono titolari, ma la loro affidabilità ed esperienza è indispensabile nelle rotazioni. Discorsi avviati con l'albanese (se ne riparlerà tra qualche giorno), mentre l'intesa col serbo è lontana. A gennaio potrebbero uscire due ingaggi pesanti, quelli del polacco e del centravanti spagnolo. Il Napoli ha provato in tutti i modi a liberarsene in estate, senza successo. Bakayoko è arrivato dal Chelsea in prestito secco: se il francese dovesse convincere, Giuntoli si siederà con i dirigenti del Chelsea per trovare un nuovo accordo.

Le scadenze

Nikola Maksimovic 2021, ingaggio 1,2 milioni

Elseid Hysaj 2021, ingaggio 1,6 milioni

Tiemoué Bakayoko (prestito), ingaggio 2 milioni

Arkadiusz Milik 2021, ingaggio 2,5 milioni

Fernando Llorente 2021, ingaggio 2,5 milioni