Il Napoli è la bestia nera di Cosmi: il tecnico non ha mai vinto contro gli azzurri

Il Perugia sarà il prossimo avversario del Napoli in Coppa Italia. Il neo tecnico degli umbri Serse Cosmi non ha mai battuto gli azzurri. Il Napoli è l’unica squadra, affrontata almeno 4 volte in carriera, che il tecnico umbro non ha ancora superato. E pensare che Serse ha vinto 4 volte contro la Juventus, 5 contro il Milan, 5 con la Roma e 3 con l’Inter.

I PRECEDENTI - Da allenatore del Grifo Cosmi ha affrontato due volte il Napoli in Serie A nella stagione 2000-01: pareggio per 1-1 all’andata al Curi con vantaggio azzurro di Amoruso e firma biancorossa di Materazzi. Finì 0-0 la gara di ritorno a Napoli. Cosmi tornò ad affrontare il Napoli da avversario 3 volte, uscendo sempre sconfitto: alla guida del Brescia in B (0-1, nel 2006-07) e in Serie A con Livorno (0-2, nel 2009-10) e Lecce (0-2, nel 2011-12).